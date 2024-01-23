مدرب غامبيا يستقيل بعد الخروج المبكر من الكان

أعلن مدرب منتخب غامبيا توم سانتفيت استقالته من العارضة الفنية للمنتخب بعد الخسارة القاسية التي مني بها رفقة لاعبيه أمام الكاميرون.

وقرر مدرب منتخب غامبيا سانتفيت، استقالته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مباراة الكاميرون، التي كانت نهايتها بشكل جنوني و هيتشكوكي.

وكان منتخب غامبيا قد قدم مباراة قوية جدا، أين كان سيتأهل بكل سهولة لولا مباغتة النجم كريتوفر ووه في الدقيقة 90 من عمر المواجهة.

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