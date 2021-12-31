مدرب غامبيا يفاجىء “لسنا قادرين على لعب المباراة الودية أمام الجزائر”

نشر مدرب منتخب غامبيا توم سانتفيت قائمة أسماء اللاعبين المتكونة من 14 لاعبا، أين اكّد عدم جاهزيتهم للمباراة التي ستلعب أمام الجزائر بالعاصمة القطرية الدوحة غدا.

وأكّد مدرب غامبيا عدم جاهزيته فريقه حيث قال على صفحته الرسمية على “التويتر” “خبر غير مفرح، نحن لسنا جاهزين لمباراة الغد الودية امام الجزائر، 14 لاعبا غير جاهز للمباراة”.

وكشف سانتفيت عن الأسماء التي يتقدمها بوبكر غاي وعمر كولي.

كما تتجّه المباراة للإلغاء، في إنتظار ما سيسفر عنه التشاور بين الطرف الغامبي والجزائري.

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تم تحديد مكان، وتوقيت خوض ودية المنتخب الوطني، أمام نظيره الغامبي، ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس أمم إفريقيا 2021.

وكشفت قناة “الكأس” القطرية، أن هذه المواجهة، المقررة غدا السبت، ستجرى بملعب “سحيم بن حمد” بقطر.

كما كشف ذات المصدر، عن تحديد توقيت هذه المباراة الودية، على الساعة الخامسة مساء، بتوقيت الجزائر.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيخوض مباراة ودية أخرى، ضمن تربصه الجاري بقطر، أمام منتخب غانا.

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أجرى المنتخب الوطني، أول أمس الأربعاء، ثاني حصة تدريبية لهم بقطر، تحضيرا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021. كما نشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، مجموعة من الصور، للحصة التدريبية التي أجراها لاعبو الخضر.

وتخص هذه التحضيرات، المباراة الودية الأولى التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره الغامبي، في الفاتح من جانفي، استعدادا لـ”كان” الكاميرون

يذكر أن المنتخب الوطني يجري تحضيراته، منقوصا من عدة لاعبين على غرار رياض محرز، المقرر التحاقه بعد ودية غامبيا.

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