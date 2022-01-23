مدرب غامبيا يقصف التنظيم الكارثي لكان الكاميرون

قصف “توم سانتفيت” مُدرب مُنتخب غامبيا القائمين على تنظيم منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

مُدرب غامبيا كشف المستور خلال الندوة الصحفية التي تسبق لقاء منتخبه أمام غينيا المُقرر غدا الإثنين.

حيث قال:”6 لاعبين ينامون في نفس الغرفة يتشاركون نفس المرحاض، والطاقم التقني يتقاسم نفس السرير في زمن الكورونا”.

كما أضاف:”من غير العادل تواجد منتخب في فندق 5 نجوم و نحن في 3 نجوم”.

وختم:”بُعد المسافة عن الملعب على عكس منتخب الكاميرون..تنظيم كارثي و 14 سنة خبرة في إفريقيا لم أرى أسوء من هذا الكان”.