مدرب غانا :” لا توجد قضية تمرّد اللاعبين وأقصينا لأنّنا الأضعف”

اعترف مدرب منتخب غانا أنو وولكار بأحقية منتخب النيجر بالتأهل إلى نصف نهائي الشان على حسابهم في مباراة اليوم.

وقال أنو وولكار خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب المباراة “واجهنا منتخب أفضل منا، وأقوى. مستوانا ذهنيا كل ضعفاء نوعا ما خاصة بعد تلقينا الهدف الأول”

كما أضاف “كنت أسعى للفوز، و أفند إشاعات تمرّد اللاعبين بسبب العلاوات، لا توجد علاوات عالقة و انما مجرد سوء حظ فقط”

وختم مدرب البلاكستارز “منتخب النيجر كان قويا و كل اللاعبين كانوا مركّزين لهذا تمكنوا من تسجيل الهدف الأول مبكرّا”.

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