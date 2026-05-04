مدرب غرناطة يطمئن بخصوص لوكا زيدان

زفّ مدرب نادي غرناطة، خوزي روخو مارتن، أخبارا سارة بخصوص الوضع الصحي لحارس مرمى فريقه، والمنتخب الجزائري لوكا زيدان.

وقال المدرب خوزي روخو مارتن، في تصريح لموقع “win win”: “لوكا زيدان، خضع لعملية جراحية قبل أيام، ويتعافى بشكل جيد”.

كما أضاف: “لا أعتقد أن لوكا زيدان، سيواجه أي مشكلة في المشاركة مع منتخب الجزائر، بشكل طبيعي في كأس العالم المقبل”.

يذكر أن لوكا زيدان، كان قد طمأن بدوره الجميع بخصوص وضعه الصحي في منشور على حسابه الرسمي على “انستغرام”، أين قال: “العملية تمت بشكل جيد جدًا، كان الأمر أكثر خوفًا من الألم. سأكون قريبًا جدًا على أرض الملعب.. شكرًا للجميع على رسائل الدعم”.