مدرب غلادباخ في حسرة بسبب بن سبعيني

تحسر ماركو روز، مدرب نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، لعدم تعافي الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، لحد الساعة، من فيروس كورونا، الذي أصيب به الشهر الماضي.

وأوضح التقني الألماني، بأن غياب المدافع مُتعدد المناصب، أثر سلبا على المردود العام للفريق، خلال الأسابيع الماضية.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي للفريق :”لقد افتقدنا مؤخرا، خدمات بن سبعيني، وبعده الحسن بليا، وهو ما أثر علينا سلبا”.

وأعرب الرجل الأول في “الفوهلن”، عن أمله في إسترجاع خدمات مُحارب الصحراء، في أقرب الآجال الممكنة.

ويواصل إبن مدينة قسنطينة، الخضوع لعلاج مُكثف للتخلص من “كوفيد 19″، الذي سيؤجل عودته للملاعب الى غاية 2021.

وضيع بطل إفريقيا، العديد من المُباريات المهمة لفريقه أهمها أمام رابطة الأبطال الأوروبية أمام ريال مدريد.