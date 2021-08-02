مدرب غلادباخ يزف أخبارا سارة عن بن سبعيني

تحدث مدرب بورسيا مونشنغلادباخ الألماني، آدي هوتر، عن الوضع الصحي للاعبه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني أين أكد اقتراب هذا الأخير من العودة إلى الميادين.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية، تصريحات هوتر، أين قال: “بن سبعيني سيكون بإمكانه استئناف التدريبات الجماعية يوم الجمعة أو السبت المقبل”.

وبخصوص امكانية مشاركة الدولي الجزائري في كأس ألمانيا، والتي ستجمعم بكايزرسلاوتن، يوم 9 أوت المقبل أضاف مدرب غلادباخ: “سنرى مدى جاهزية بن سبعيني لخوض لقاء رسمي، بعد مشاركته في حصة أو حصتين تدريبيتين”.

يذكر أن رامي بن سبعيني، تعرض خلال التحضيرات الصيفية التي خاضها رفقة ناديه غلادباخ، لإصابتين على مستوى الفخذ، والكاحل.