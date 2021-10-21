مدرب غلادباخ يزف أخبار سارة لبن سبعيني

تحدث مدرب فريق بوريسيا مونشنغلادباخ الألماني، إيدي هوتر، عن وضعية لاعبه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، أين زف أخبارا سارة للاعب

ونقل الموقع الرسمي لمونشنغلادباخ، تصريحات هوتر، بخصوص بن سبعيني، أين قال: “بن سبعيني شارك في كا الحصص التدريبية الأخيرة للفريق”.

وأضاف مدرب مونشنغلادباخ: “حاليا يتواجد في حال أفضل، وسيكون جاهزا للعب في مباراتنا المقبلة أمام هيرتا برلين”.

يذكر أن رامي بن سبعيني كان يعاني من إصابة، حرمته في الميادين لعدة أسابيع، كما أجبرته على تضييع مبارتي الخضر أمام النيجر.

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