مدرب غلادباخ يلوم بن سبعيني ويؤكد تقبله العقوبة

علق مدرب نادي بورسيا منشنغلادباخ الألماني، دانيال فارك، على الطرد الذي تعرض له لاعبه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، في مواجهة فرايبورغ، والعقوبة التي فرضت عليه.

ونقل الحساب الرسمي لنادي غلادباخ، تصريحات المدرب فارك، في هذا الخصوص أين قال: “بن سبعيني كان عليه التحكم بشكل أفضل في أعصابه، وأن لا يتصرف بهذه الطريقة”.

كما أضاف مدرب غلادباخ: “لهذا السبب تقبلنا العقوبة التي فرضت على بن سبعيني، وانتهى النقاش بالنسبة لنا”.

يذكر أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الألماني فرضت عقوبة مبارتين، وغرامة مالية على رامي بن سبعيني، بعد طرده بالبطاقة الحمراء في مباراة فريقه أمام فرايبورغ.