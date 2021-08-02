مدرب غلطة سراي: “لا يوجد أي عرض لفيغولي” !

كشف “فاتح تيريم” مدرب غلطة سراي التركي، أنه لا يوجد أي عرض من أي فريق للنجم الجزائري “سفيان فيغولي” الذي يتواجد خارج حسابات الفريق، كون إدارة النادي تريد التخلص منه رفقة المهاجم الكولومبي “رادميل فالكاو”.

وقال “تيريم” في تصريحات صحفية: “بالنسبة لفيغولي لا يوجد أي عرض رسمي لحد الآن، وإذا أراد أي لاعب البقاء في الفريق عليه احترام قرارات الطاقم الفني والإداري لهذا النادي”.

ويرى الأتراك أن “تيريم” قد وجه آخر رسالة للنجم الجزائري بعد أن أبلغه أنه خارج الحسابات هذا الموسم وعليه بالبحث عن فريق وإلا عليه أن يتقبل الوضعية التي سيكون فيها (خارج القائمة ويمكن حتى مع الرديف).