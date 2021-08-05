مدرب “غلطة سراي” يتأسف لوضعية “فيغولي”

تاسف “فاتح تيريم” مدرب “غلطة سراي” لوضعية النجم الجزائري “سفيان فيغولي” رغم أنه قدم الكثير للفريق التركي لكن آن الآوان للرحيل بسبب مشاكل إقتصادية خاصة بعد جائحة “كورونا”.

وصرح “تيريم” قائلا: “فيغولي قدم الكثير لهذا النادي رفقة فالكاو، لكن يجب أن نتقبل حقيقة أنهم سيغادرون الفريق، الأمر ليس سهلا، وأتمنى أن نصل إلى حل سريع مع اللاعب وأن تحل المشكلة في أقرب وقت ممكن”.

يذكر أن “سوسو” بات مطالبا بإيجاد فريق يلعب له هذا الموسم بعد أن قرر نادي “غلطة سراي” التخلص منه بسبب عدم قدرتهم على دفع راتبه السنوي.