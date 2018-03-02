مدرب غلطة سراي يُشدد اللهجة وفيغولي أمام آخر فرصة !

كشفت المصادر الصحفية التركية أن مدرب غلطة سراي “فاتح تيريم” قد منح سفيان فيغولي آخر فرصة لكي يظهر جودته من جديد، بعد أن خيب في ثلاث مباريات.

حيث أن المدرب التركي غاضب من فيغولي بسبب زيادة وزنه.

كما أكدت ذات المصادر أن “الإمبراطور” لن يتردد في وضع “سوسو” على دكة البدلاء مثلما فعل مع بلهندة.

وستكون مباراة الغد ضد “كارابوك سبور” لحساب الجولة الـ24 هي آخر فرصة لـ “فيغولي” ليؤكد على إمكانيته.

ورغم ذلك فإن جماهير “غلطة سراي” تخالف رأي مدربها حيث ترى أن الجزائري هو أفضل لاعب في الفريق هذا الموسم.