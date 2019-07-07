مدرب غينيا: «أهنئ بلماضي.. سنلعب أمام منتخب كبير وهي فرصة لتقديم شيء ما»

قال إن العمل في الجزائر ليس سهلا.. مدرب غينيا بول بوت:

أشاد مدرب منتخب غينيا، منافس الخضر في ثمن نهائي كأس أمم افريقيا 2019 الجارية بمصر، بالناخب الوطني جمال بلماضي.

وأكد أنه يقوم بعمل كبير، كما كشف أن العمل في الجزائر ليس سهلا، لكنه في المقابل رفع التحدي في مباراة اليوم.

وقال خلال الندوة الصحفية التي انعقدت أمس: «أهنئ بلماضي، ليس سهلا العمل في الجزائر لقد قدم عملا كبيرا.. روح

المجموعة الموجودة، اللاعبون يريدون إثبات شيء ويملكون جودة كبيرة ونحن سنقوم ما بوسعنا، أعلم أنه

علينا أن نكون حاضرين 200 من المئة لمجابهة الجزائر، لكن أثق في اللاعبين».

وعن تواجد الجزائر وغينيا على مقربة من بعضهما في جدول ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم، علق مدرب بوركينافاسو

السابق قائلا: «ترتيب الفيفا والحقيقة شيء آخر، يجب أن تكون واقعيا، الجميع يعلم أن الجزائر أفضل منتخب ويملك الثقة

وكشف عن كرة القدم الحديثة، أما نحن في المنتخب الغيني في حالة بناء لكن يجب أن

نؤمن بحظوظنا وتقديم ما علينا إلى النهاية، لأنه لا يمكن مقارنة ترتيب الفيفا بالواقع»، وختم كلامه بالقول: «سنلعب أمام منتخب كبير، وهي فرصة لتقديم شيء ما».