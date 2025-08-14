مدرب غينيا: “لا بديل عن الفوز بالنسبة لنا في مواجهة الجزائر”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز مدرب منتخب غينيا للمحليين، سليمان كامارا، أهمية مباراتهم المقبلة من بطولة “الشان”، والتي ستجمعهم بالمنتخب الوطني.
وصرح المدرب كامارا، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “لا بديل عن الفوز بالنسبة لنا في مواجهة المنتخب الجزائر، كونه حتى التعادل لا يخدمنا”.
كما أضاف مدرب منتخب غينيا للمحليين: “لم نكن نريد التواجد في هذه الوضعية، لكن بما أننا هنا علينا التعامل جيدا مع هذه الوضعية”.
وتابع سليمان كامارا: “مصيرنا لازال بين أيدينا، لبلوغ ستة نقاط مثل بقية المنتخبات، لذا لا عذر أمامنا، ولا خيار آخر غير تحقيق الفوز”.
