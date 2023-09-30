مدرب فرانكفورت يجدد الثقة في شعيبي أمام فولسبورغ

يخوض الدولي الجزائري فارس شعيبي، اليوم السبت، رفقة ناديه انترخت فرانكفورت، مباراة الجولة السادسة من البوندسليغا في مواجهة فولسبورغ.

وسجل شعيبي تواجده ضمن التشكيلة الأساسية لناديه انترخت، التي ستبدأ المباراة، حسب ما كشف عنه الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”.

وتعد هذه ثاني مباراة يشارك فيها الدولي الجزائري، أساسياً رفقة ناديه انترخت، بعدما كسب ثقة مدربه أوليفر كلاسنر.

ويطمح فارس شعيبي، وناديه انترخت فرانكفورت خلال هذه المواجهة، لتحقيق الفوز، من أجل تعويض تعثرهم الأخير داخل الديار، في المواجهة التي جمعتهم بفريق فرايبورغ، وانتهت بالتعادل السلبي.