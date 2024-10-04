مدرب فرانكفورت يرد على بيتكوفيتش ويُثني على شايبي

دافع مدرب نادي أينتراخت فرانكفورت، دينو توبمولر، عن لاعب الفريق، الدولي الجزائري، فارس شايبي.

وذلك بعد إبعاده عن تربص المنتخب الوطني المقبل الذي تتخلله مباراتان أمام التوغو. في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وأوضح الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، خلال ندوة صحفية عقدها أمس الخميس، أن سبب إبعاد شايبي عن صفوف الخضر، هو أنه لم يجد له منصباً يتناسب مع فلسفته التكتيكية.

وهي تصريحات دفعت مدرب أينتراخت فرانكفورت، توبمولر، للدفاع عن لاعب فريقه، فارس شايبي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الجمعة، قبل مواجهة بايرن ميونيخ، المرتقبة يوم الأحد، في إطار الجولة السادسة من البوندسليغا.

وصرح مدرب فرانكفورت، دينو توبمولر، اليوم الجمعة، لوسائل الإعلام الألمانية، مدافعا عن اللاعب، فارس شايبي: “هناك من يستهين بإمكانيات شايبي في الجانب الدفاعي”.

وأضاف المتحدث: “فارس لاعب يمتلك فنيات كبيرة، ويحظى بتقدير كبير من زملائه اللاعبين والجهاز الفني للنادي”.

للإشارة، يتواصل غياب اللاعب فارس شايبي عن صفوف المنتخب الوطني منذ مارس الماضي. حيث لم يشارك في أي دقيقة من مواجهتي بوليفيا وجنوب إفريقيا الوديتين.