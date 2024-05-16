مدرب فرنسا يصدم ياسين عدلي

صدم مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية ياسين عدلي خلال الإعلان عن قائمة منتخبه اليوم الخميس.

و همش ديديشه متوسط ميدان ميلان، الذي سبق له أن أكد تفضيل اللعب في المستوى العالي بألوان منتخب فرنسا على ألوان أجداده.

وكان عدلي قد ربطته اتصالات مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم في عهد الناخب الوطني السابق جمال بلماضي، لكن المفاوضات لم تسيير في الطريق الصحيح بسبب تعنت اللاعب ومنحه فرصة افتكاك مكانة أساسية في تشكيلة مدرب ميلان بيولي.

كما عرفت القائمة غياب أي اسم من اللاعبين له علاقة بالأصول الجزائرية، بعدما كانت الأصول تلعب دورا كبيرا في كتيبة الديكة في وقت سابق.