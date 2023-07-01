مدرب فلسطين :”البطولة العربية فرصة مثالية لنا”

أبدى مدرب فلسطين إيهاب أبو جزر سعادته الكبيرة لما لقيه من استقبال من طرف الجزائريين و ظروف الإقامة قبل انطلاق البطولة العربية بالجزائر.

وقال مدرب فلسطين، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم قبل مواجهة منتخب موريتانيا “الظروف التنظيمية جيدة من حيث الإقامة و الخدمات والمرافق الرياضية”.

كما أضاف أبو جزر البطولة فرصة مثالية للاستعداد لما هو قادم من مسابقات. و نسعى لتقديم كل ما لدينا من أجل تشريف الراية الفلسطينية”.

وختم “نحن محظوظين باحتضان الجزائر للمسابقة، نشعر أننا سنلعبها في وطننا. واعلم جيدا آن كل الحاضرين سيساندوننا”.

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