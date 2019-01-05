مدرب فلسطين يوجّه رسالة لبلماضي..

وجّه ، المدير الفني للمنتخب الفلسطيني، الجزائري نور الدين ولد علي، رسالة للناخب الوطني جمال بلماضي، في حوار مع موقع “العربي الجديد” القطري.

وصرح ولد علي قائلا:”لا يمكنني أن أقوم بتقديم النصيحة للمدرب، لكنني أود أن أخبره بأنه شجاع لموافقته على تدريب منتخب الجزائر”.

وعلل مدرب منتخب “الفدائي” ذلك قائلا:”ليس من السهل التعامل مع الجمهور الجزائري.. لأنه يعرف الكرة ويحب كرة القدم”.

وختم ولد علي:”بعد رحيل ماجر دخل الشك للخضر وبلماضي سرعان ما بدأ يتخذ خطوات شجاعة لإعادة الكرة الجزائرية إلى الواجهة”.