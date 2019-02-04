مدرب “فنربخشة” يشيد بـ “سليماني” ويطلب منه “الاستفاقة” !

طالب “إيرسون ينال” مدرب “فنربخشة” التركي، من الجزائري “إسلام سليماني” الإستفاقة من سباته وهز شباك الخصوم مجددا.

وكانت صفقة انتقال “سليماني” إلى “ريال بيتيس”، قد توقفت بسبب تعنت إدارة الفريق التركي التي رفضت العرض.

ووجّه المدرب “التركي” رسالة لـ “سليماني” قائلا: “كنت أحد أفضل الصفقات في أوروبا وكنت وراء تسجيل عدد كبير من الأهداف”.

وأضاف: “صحيح أنك تعيش وضعية صعبة، عليك بوضع الثقة في النفس من أجل العودة للزمن الجميل”.

وسيكون الجزائري “إسلام سليماني” مطالبا بالتألق في المرحلة الثانية من الموسم بعد أن قدم نصف أول سيء للغاية.