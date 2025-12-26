مدرب فولسبورغ: “أتمنى أن يتوج عمورة بـ”الكان” ويكون هداف البطولة”

أبدى مدرب نادي فولسبورغ الألماني، دانييل باور، دعمه الكبير لنجمه الجزائري محمد أمين عمورة، في مغامرته مع المتخب الوطني، ضمن “كان 2025”.

ونقل موقع “la gazette du fennec”، تصريحات مدرب فولسبورغ، بخصوص عمورة، أين قال: “أتمنى من كل قلبي أن يفوز باللقب، وأن يكون هداف البطولة، وأن يعود بكامل لياقته”.

كما أضاف: “كأس ​​الأمم الإفريقية حدثٌ جد هام، وهو ما لاحظناه في عمورة، خلال الأسابيع القليلة الماضية”.

وتابع المدرب دانييل باور: “كان من الرائع أن يقدم عمورة، أداءً ممتازاً في مباراته الأخيرة مع غلادباخ، وأن ينضم إلى المنتخب الوطني بكل هذه الثقة”.