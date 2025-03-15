مدرب فولسبورغ: “عمورة يرفض الإفطار أيام المباريات”

أكد مدرب فولفسبورغ الألماني، رالف هاسنهوتل، بأن لاعبه الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، يرفض فكرة الافطار، في شهر رمضان، حتى خلال أيام المباريات.

ويُرتقب أن يلاقي، عمورة، رفقة فولسبورغ، مساء اليوم السبت. المُضيف نادي أوغسبورغ. ضمن الجولة الـ 26 من “البوندسليغا”. وهي المباراة التي سيبدأها لاعب “الخضر” بنسبة كبيرة أساسيا. بداية من الساعة 15:30.

وفي تصريحات خص بها قناة “sportschau” الألمانية. وتناقلتها مختلف المواقع، قال هاسنهوتل: “عمورة يلعب صائما. ونحن مجبرون على دعم لاعبنا”.

وواصل مدرب فولسبورغ: “أنا أتابعه بالتنسيق مع المحضر البدني وطبيب النادي للتأكد من وجوده في أفضل أحواله طيلة الشهر الحالي.. نتفهم موقفه ونحترمه. وسنواصل الاعتماد عليه باعتباره من أهم العناصر في النادي”.

وختم رالف هاسنهوتل مستغربا: “على كل حال لا أزال غير مُقتنع بأن لاعبا لا يأكل ولا يشرب طيلة يوم كامل قادر على تقديم أفضل ما عنده يوم المباراة”.