مدرب فولسبورغ يحدد أسباب تراجع مستويات عمورة

تحدّث المسؤول الأول على العارضة الفنية لنادي فولسبورغ الألماني، بول سيمونيس، عن الأسباب التي تقف وراء تراجع مستويات لاعبه الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة.

وخلال الموسم الجديد، شارك عمورة، في 9 لقاءات مع فولسبورغ. سجل خلالها هدفين فقط مقابل تمريرة حاسمة، عكس ما هو عليه الامر مع “الخضر” أين سجل 10 أهداف. جعلته يتصدر قائمة هدافي التصفيات الإفريقية الخاصة بالمونديال.

وفي تصريحات خص بها صحيفة “كيكر” الشهيرة، أوضح سيمونيس. أن عمورة لم يسبق له أن لعب داخل خطة ومنظومة واضحة، مثلما يحدث في الموسم الجاري.

وأضاف التقني الهولندي: “هذا الموسم عمورة، ولأول مرة في حياته، يلعب داخل خطة مدروسة ومنظومة واضحة، وهو ما أثّر عليه سلبا”.

وفي الأخير، شدد بول سيمونيس، على مهاجم “الخضر” ضرورة التأقلم مع الخطة الجديدة. من أجل استعادة حسه التهديفي، وختم: “نريده أن يتعود على هذا الأمر ليجد معالمه بشكل أفضل مُستقبلاً”.