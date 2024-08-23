مدرب فولفسبورغ يكشف مستجدات الوضع الصحي لأمين عمورة

تحدث مدرب نادي فولفسبورغ الألماني، رالف هاسنهوتل، اليوم الجمعة، عن مستجدات الوضع الصحي للاعبه الدولي الجزائري محمد أمين عمورة.

ونقل الحساب الرسمي لنادي فولفسبورغ على منصة “X”، تصريح المدرب هاسنهوتل، حيث قال: “عمورة يعود تدريجيا للميادين”.

وبخصوص إمكانية حضوره في المباراة أمام بايرن ميونخ، أوضح مدرب فولفسبورغ: “مباراة بايرن جاءت في وقت مبكر جدا، أتمنى أن يتمكن عمورة من التدرب مع الفريق قريبا”.

يذكر أن محمد أمين عمورة تعرض لإصابة على مستوى الرباط الإنسي، خلال مشاركته في التحضيرات الصيفية لناديه فولفسبورغ.