مدرب فولفسبورغ يوضح بشأن عودة عمورة إلى الميادين

تحدث مدرب نادي فولفسبورغ الألماني، رالف هاسنهوتل، عن تطورات الوضع الصحي، لمهاجم فريقه، الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة.

وصرّح المدرب، رالف هاسنهوتل، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة، أينتراخت فرانكفورت، المرتقبة يوم السبت، في إطار الجولة الثالثة من البوندسليغا: “محمد عمورة تدرب مع الفريق هذا الأسبوع وترك انطباعا جيدا”.

وكان عمورة تعرض لإصابة على مستوى الركبة، قبل ثلاثة أسابيع، خلال التحضيرات الصيفية مع فريقه الألماني. وحرمته من مواجهتي الخضر الأخيريتين أمام غينيا الاستوائية وليبيريا.