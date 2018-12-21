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مدرب فينرباتشي يخاطب سليماني: “أعرف ما أنت قادر عليه وعليك بالهدوء والثقة”

الرياضة
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مدرب فينرباتشي يخاطب سليماني: “أعرف ما أنت قادر عليه وعليك بالهدوء والثقة”
بقلم وافي مهاجري

وجه المدرب الجديد لفينرباتشي التركي رسالة تشجيعية للدولي الجزائري إسلام سليماني مبديا خلالها ثقته في اللاعب، وأكد أنه يعرف جيدا قدرات المهاجم وما هو قادر على فعله، ناصحا إياه بالهدوء والثقة بالنفس .


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