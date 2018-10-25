مدرب “فينربخشة” ينتظر أهداف “سليماني”

صرح “فيليب كوكو” مدرب “فينربخشة” التركي قبل مواجهة “أندرلخت” في “الأوروبا ليغ” أنه يتطلب على المهاجمين وبالأخص سليماني هز شباك الخصم.

وقال “كوكو”: “نلعب الآن بطريقة جيدة، عكس ما كنا عليه في بداية الموسم، يتطلب منا الآن التسجيل في شباك الخصم”.

وأضاف: “على المهاجمين إستغلال الفرص التي ستتاح لهم، ويمكننا التسجيل ضد أندرلخت”.

وتابع: “سليماني وأندري آيو عادا من الإصابة وسنرى ماذا سيحدث في المباراة”.

يذكر أن “السوبر سليم” كان قد سجل ثنائية في الجولة الماضية من منافسة “الأوروبا ليغ” ويريد تعزيز رصيده مساء اليوم الخميس.