مدرب فينر بخشة يطالب سليماني بعدم الإستسلام

يعمل إيرسن ينال، مدرب نادي فينر بخشة التركي، على إعادة الثقة للاعبه الدولي الجزائري إسلام سليماني، سعيا في اعادته لمستواه المعهود.

وكشف موقع “فاناتيك” التركي، أن المدرب إيرسن ينال، وخلال المباراة الودية التي جمعت فريقه بنادي الكمار، واصل تشجيعاته لسليمانيـ رغم عجزه عن التهديف في هذه الودية.

وقام المدرب ينال، حسب ذات المصدر، بإجراء عدة محادثات مع مهاجم الخضر، خلال هذه المباراة، لدفعه دائما نحوى الأمام.

وخاطب إيرسن ينال، إسلام سليماني، قائلا: “لديك القدرة على قيادة الفريق نحوى الأمام، عليك بالثقة في نفسك وعدم الإستسلام”.