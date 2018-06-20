مدرب في الذاكرة: على الأولياء مساندة أبنائهم.. لا الضغط عليهم

بدت علامات الخوف والتوثر بارزة على أولياء التلاميذ الممتحنين في شهادة البكالوريا

فعوض أن يقدمون لهم الدعم والنصح زادوا من حدة الضغط عليهم.

وقال رياض بن صوشة، مدرب في الذاكرة خلال مكالمة هاتفية مع قناة “النهار”

أن دور الأولياء يتمثل في مساندة أبنائهم وليس في أن يكونوا عبء عليهم من خلال الضغط عليهم.

عن طريق إظهار الخوف والقلق، لدرجة أن الأمر وصل في بعض الأحيان إلى البكاء

لأن هذا يؤثر سلبا على نفسية التلميذ.

كما شدد بن صوشة، أن يكون دور الأولياء مساعد وإيجابي ومحفز وأن يتجنبوا حساب النقطة المتوقعة التي سيحصل عليها بعد كل امتحان .