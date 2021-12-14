مدرب قطر متخوف من الضغط الجزائري في نصف النهائي

أعرب المدرب الإسباني للمنتخب القطري فليكس سانشيز باس عن تخوفه الشديد من الضغط العالي للاعبي المنتخب الجزائري قبل مباراة الغد التي ستجمع المنتخبين في المربع الذهبي.

ونشّط المدرب فليكس سانشيز باس ندوة صحفية ظهيرة اليوم الثلاثاء، للحديث عن مباراة الغد أمام المنتخب الجزائري. في الدور نصف النهائي من منافسة كأس العرب للمنتخبات.

وقال: “سوف نلعب ضد أبطال إفريقيا، لا يهم من يلعب فهم يمثلون بلدهم ويلعبون بجودة عالية، متأكدين أن اللاعبين الموجودين هنا من أفضل اللاعبين المتوفرين، ويملكون نمط عالي كما يركزون عغلى الضغط بشكل كبير، فالمنتخب الجزائري فريق قوي ومن أفضل المنتخبات في إفريقيا”.