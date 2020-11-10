مدرب كالياري يُشيد بأوناس

أشاد إيزيبيو دي فرانشيسكو، مدرب نادي كالياري، بالدولي الجزائري آدم أوناس، والإضافة الكبيرة التي قدمها لأبناء جزيرة سردينيا.

وأكد التقني الإيطالي، بأن لاعبا مثل الجناح الأيسر مهم لأي فريق لأنه يمتلك مؤهلات كبيرة على صناعة الفارق أمام المُدافعين.

وقال في تصريحات لوسائل إعلامية إيطالية :”لاعب مثل أوناس، قادر على تجاوز المُدافعين بفضل سُرعته ومُراوغاته”.

وواصل :”في جميع الأندية، نكون دائما بحاجة لعنصر مثل آدم في الهجوم، لأنه يُقوم بأمور غير مُتوقعة دائما لصناعة الفارق”.

وسجل مُحارب الصحراء، دخولا قويا كأساسي خلال الجولة الماضية من الكالتشيو والفوز أمام سامبدوريا بثنائية دون رد.