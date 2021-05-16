مدرب كروتوني يحسم مصير أوناس

حسم سيرسي كوسمي، مدرب نادي كروتوني، مصير الدولي الجزائري آدم أوناس، مؤكدا بأن هذا الأخير سيغير الأجواء الموسم القادم.

وتحدث التقني الإيطالي قائلا: “لم نشك يوما في مُستوى أوناس، إنه لاعب مميز، وسينتقل لفريق كبير بكل تأكيد”.

وواصل: “هو عنصر لديه مؤهلات كبيرة، خاصة عندما تتركه الإصابات بسلام”.

وتمكن صاحب القدم اليُسرى السحرية، من تسجيل أربعة أهداف وتقديم نفس العدد من التمريرات الحاسمة رفقة “الجيالوبلو”.

وسيكون الجناح الطائر، مُجبرا على العودة الى نابولي، خلال الميركاتو الصيفي القادم، على أن يُقرر مصيره فيما بعد.