مدرب كوبنهاغن يستدعي شياخة لمواجهة “الشامبينزليغ”

وجّه مدرب نادي أف سي كوبنهاغن الدنماركي، ياكوب نيستروب، الدعوة لمهاجم “الخضر” أمين شياخة، تحسبا للمباراة المرتقبة مساء اليوم أمام نادي ديرتا من كوسوفو.

ويلتقي الفريقان مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور التصفوي الثاني من دوري أبطال أوروبا. قبل موقعة الاياب المرتقبة في كوسوفو، يوم الـ 29 جويلية الجاري.

وكان شياخة، قد غاب عن أولى لقاءات ناديه في الدوري الدنماركي للموسم الجديد 2025-2026، أمام فيبورغ، لخيارات فنية.

وكشف موقع “campo” الدنماركي، أن مدرب كوبنهاغن، نيستروب، استدعى 23 لاعبا لمواجهة الدور التصفوي لـ”الشامبينز ليغ” أمام ديرتا الكوسوفي. من بينهم 3 أسماء جديدة مقارنة باللقاء السابق، يتقدمهم شياخة، إلى جانب الحارس ناثان تروت والمستقدم الجديد، دومينيك ساراباتا.