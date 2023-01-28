مدرب كوت ديفوار: “أتوقع تتويج الجزائر ببطولة الشان”

أثنى مدرب منتخب كوت ديفوار للمحليين، سوهايلو حيدرة، على قوة المنتخب الجزائري، مُبديا ثقته في قدرتهم على التتويج بلقب الشان.

وصرح سوهايلو حيدرة، عقب هزيمته أمام الخضر: “صرّحت قبل مباراتنا، بأن الجزائر تملك منتخبا جيدا، وأتوقع أن يتوج بهذه الشان”.

كما أضاف مدرب المنتخب الإيفواري: “من الصعب بالنسبة لأي مدرب أن يخرج من هذا الدور بعد العمل الكبير الذي قمنا به”.

وتابع سوهايلو حيدرة: “نشعر بخيبة أمل، لكن تعلمنا الكثير من مواجهة الجزائر، علينا مواصلة العمل لكسب المزيد من الخبرة تحسبا للمستقبل”.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، فاز على نظيره الإيفواري، بهدف دون رد، ليقصى هذا الأخير من الدور الربع نهائي للشان.