مدرب كوت ديفوار: ” الجزائر مرشحة أكثر منا للتتويج باللقب”

إعترف مدرب منتخب ساحل العاج إبراهيم كامارا بقوة المنتخب الجزائري الذي سيواجهه هذا الخميس في إطار الدور ربع النهائي من منافسة كاس امم إفريقيا 2019.

ونشط إبراهيم كامارا ندوة صحفية عشية اليوم الإثنين بعد الفوز الذي حققه منتخب بلاده أمام منتخب مالي قائلا:

“سنواجه منتخب آخر من شمال إفريقيا، بعد مواجهتنا السابقة للمنتخب المغربي..في الحقيقة الجزائر مرشحة أكثر منا للفوز باللقب وعلينا ان نحضر جيدا لهذه المباراة”.

وأضاف: “مهمتي كانت تأهيل المنتخب إلى الكان، والتحضير لمنافسة كان 2021، وسنعمل بالوسائل المتوفرة لنا”