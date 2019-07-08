مدرب كوت ديفوار: “بلماضي مدرب رائع ويحقق نتائج مذهلة”

أشاد مدرب منتخب ساحل العاج ابراهيم كامارا بالناخب الوطني جمال بلماضي الذي قاد المنتخب الجزائري لتحقيق أربع إنتصارات متتالية في منافسة كأس أمم إفريقيا 2019.

ونشط إبراهيم كامارا ندوة صحفية عشية اليوم الإثنين تحدث من خلالها عن المواجهة التي تنتظر منتخب بلاده أمام الجزائر قائلا:

“بطبيعة الحال لدينا فكرة عن المنتخب الجزائري، وعن المدرب بلماضي الذي يقوم بعمل جيد، ويحقق نتائج رائعة”.

وأضاف: ” لا يمكن القول أننا كنا نرغب في تفادي مواجهة الجزائر في الدور ربع النهائي، لأنها قوانين المنافسة وعلينا التعامل معها”.