مدرب كوت ديفوار.. هذا ما ينتظرنا أمام الجزائر

ابدى مدرب منتخب كوت ديفوار باتريس بومال استعداده لقيادة لاعبيه. لتقديم مستوى جيّد خلال مباراة الجزائر غدا.

كما قال بومال خلال الندوة الصحفية اليوم “نستطيع تجنب ضغط الجزائر بالنظر إلى نتائج اليوم”. “سنلعب المباراة بعيدا عن الضغط”.

وعن إمكانية الفوز أمام محاربي الصحراء قال مدرب الفيلة “نملك الثقة الكبيرة لتجاوز المنتخب الوطني الجزائري”. “الجميع ينتظرنا ان نقدم مباراة قوية وجميلة في الوقت نفسه. وهذا هو جمال الكرة عامة”.

ويذكر، أن اللقاء سيلعب رسميا بملعب جابوما غدا بداية من الـ 17:00 سا.

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وإستفز مدرب منتخب كوت ديفوار الناخب الوطني جمال بلماضي من خلال تصريحاته بخصوص أرضية ميدان ملعب جابوما. الذي سيحتضن مباراة الخضر أمسية الغد الخميس أمام ساحل العاج.

كما نشط باتريس بوميل ندوة صحفية صبيحة اليوم الأربعاء للحديث عن مباراة الجولة الثالثة. من المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 قائلا:

“أرضية مقبولة، لا يمكن القول أنها رائعة، لكنها مقبولة لكن من مباراة لأخرى تراجعت وعلينا أن نتعامل مع هذا الظرف لأنها كرة القدم”.

وكشف موفد النهار إلى دوالا الكاميرونية عن قرار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن تغيير مكان مباراة الجزائر و منتخب كوت ديفوار.

وقال إنّ الكاف قرّرت عدم تحويل مكان ملعب المباراة المقبلة إلى ملعب آخر. حيث أكّد أن الموقعة ستلعب بـ “جابوما” رسميا رغم الانتقادات الكبيرة.

وبرّر الإتحاد الإفريقي “الكاف” أنه لا يستطيع تغيير المكان بحكم أن الوقت لا يسع لذلك. يذكر أن الصور الأخيرة للملعب تؤكد عدم جاهزيته ووصفه البعض بـ “المزرعة”.