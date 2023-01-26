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الرياضة

مدرب كوت ديفوار: “هذا هو مفتاح مباراتنا أمام الجزائر”

بقلم كريم تيغرمت
مدرب كوت ديفوار: “هذا هو مفتاح مباراتنا أمام الجزائر”
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كشف مدرب المنتخب الإيفواري للمحليين، سوهايلو حيدرا، النقاط التي يراها مفتاح مباراتهم المقبلة أمام المتخب الوطني ضمن ربع نهائي الشان.

وصرح سوهايلو حيدرا، اليوم الخميس، خلال ندوته الصحفية: “بالنسبة لي مفتاح المباراة هي الفعالية أمام المرمى”.

كما أضاف الناخب الإيفواري: “المنتخب الجزائري لم يتلقَ أهدافا لحد الآن، كونه يدافع بعدد معتبر من اللاعبين”.

وتابع سوهايلو حيدرا: “أثبتنا فعاليتنا في المباريات الماضية، وسنكون أمام تحدٍ جديد خلال مواجهة دفاع المنتخب الجزائري”.

رابط دائم : https://nhar.tv/GGbau
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