مدرب كوت ديفوار: “هذا هو مفتاح مباراتنا أمام الجزائر”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب المنتخب الإيفواري للمحليين، سوهايلو حيدرا، النقاط التي يراها مفتاح مباراتهم المقبلة أمام المتخب الوطني ضمن ربع نهائي الشان.
وصرح سوهايلو حيدرا، اليوم الخميس، خلال ندوته الصحفية: “بالنسبة لي مفتاح المباراة هي الفعالية أمام المرمى”.
كما أضاف الناخب الإيفواري: “المنتخب الجزائري لم يتلقَ أهدافا لحد الآن، كونه يدافع بعدد معتبر من اللاعبين”.
وتابع سوهايلو حيدرا: “أثبتنا فعاليتنا في المباريات الماضية، وسنكون أمام تحدٍ جديد خلال مواجهة دفاع المنتخب الجزائري”.
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