مدرب كوت ديفوار “هذه هي نقاط قوة منتخب الجزائر في الشان “

اعترف مدرب كوت ديفوار سوهايلو حايدارا بقوة خصمه في ربع نهائي الشان المنتخب الوطني الجزائري قبل الموعد الهام.

وقال مدرب كوت ديفوار حايدار خلال الندوة الصحفية بملعب نيسلون مانديلا “سنلعب المباراة بـ 11 لاعبا ضد 11. نعلم جيّدا أننا سنلعب أمام منافس داخل قواعد، لكن الجميع باستطاعته تقديم أداء جيد طيلة فترة المباراة”.

كما أضاف المدرب الإيفواري “تفاصيل صغيرة ستصنع الفارق. المنتخب الجزائري لم يستقبل أهدافا كثيرة، و هي نقطة قوته”.

وختم حايدار كلامه قائلا “طالبت من اللاعبين بضرورة التركيز و تجنب الأهداف عن طريق التوزيعات. التي هي كذلك نقطة قوة المنتخب الجزائري”.

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