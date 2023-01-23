مدرب كوت ديفوار يكشف عن مخاوفه قبل مواجهة الجزائر
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب منتخب كوت ديفوار للمحليين، سوهايلو ايدارا، عن أكثر ما يخيفه قبل مواجهة المنتخب الوطني، في ربع نهائي الشان.
ونقل الموقع الرسمي للشان، تصريحات ايدارا، أين قال: “الجزائر منافس من العيار الثقيل، يجب أن نكون أقوياء من الناحية الذهنية في مواجهتهم”.
كما أضاف: “متخوف من ضغط الجمهور الجزائري الرائع، أكثر من خوفي من مواجهة المنتخب الجزائري”.
يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، يواجه نظيره الإيفواري، يوم الجمعة المقبل، لحساب الدور الربع النهائي لبطولة الشان.
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