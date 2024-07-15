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الرياضة

مدرب كورتري البلجيكي يحسم مستقبل قادري

بقلم محمد لمين صحراوي
مدرب كورتري البلجيكي يحسم مستقبل قادري
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فتح نادي كورتري البلجيكي، على لسان مدربه فراير أليكساندرسون، أبواب الرحيل في وجه الدولي الجزائري، عبد القهار قادري.

ويحظى، قادري باهتمام العديد من الأندية، آخرها أندرلخت البلجيكي. إلى جانب أجاكس الهولندي وكارديف سيتي الناشط في “البريميرليغ” الانجليزية وأيضا كلوب بروج البلجيكي.

ولم ينف مدرب كورتري، وجود اهتمامات جدية بخصوص قادري، وذلك في تصريحات خص بها موقع ” Krant van West-Vlaanderen “.

وقال فراير أليكساندرسون: “هناك اهتمامات بخصوص قادري، لكن لا يوجد أي عرض ملموس إلى حد الآن”.

قبل أن يلمح ذات المتحدث إلى إمكانية التخلي عن لاعب الخضر، في حال وصول عرض جدي، وختم: “يمكن للنادي الاستفادة ماليا من مثل هذا الانتقال”.

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