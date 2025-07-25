مدرب كورتري يُقصي قادري من حساباته

يعيش الدولي الجزائري عبد القهار قادري لحظات غامضة مع ناديه كورتري، بعد أن تلقى صدمة قوية من مدرب الفريق الجديد، ميخيل يونكهاير.

المدرب البلجيكي، الذي تسلم مهامه مؤخرًا على رأس العارضة الفنية للنادي. لم يتردد في الكشف عن موقفه تجاه قادري. حيث قال في تصريحات نقلها موقع Nieuwskoppen: “لا يمكنني الاعتماد على قادري في هذه المرحلة، تركيزي منصب فقط على اللاعبين المتاحين خلال فترة التحضيرات.”

تصريح صريح يعكس خروج اللاعب الجزائري من حسابات الطاقم الفني في الوقت الحالي. وهو ما يضع مستقبله مع الفريق على المحك.

يُذكر أن نادي كورتري يخوض حاليًا مرحلة تحضيرية مكثفة استعدادًا لانطلاقة الموسم، حيث يفتتح مشواره بمواجهة نادي RSCA Futures، على أن يخوض أربع مباريات ودية أخرى قبل ضربة البداية الرسمية.

في ظل هذه المعطيات، يبقى مصير قادري مفتوحًا على جميع الاحتمالات. خاصة وأن استبعاده من التحضيرات قد يكون مؤشرًا على رغبة الإدارة في تسويقه أو فسخ عقده. إن لم تحدث تطورات إيجابية في الأيام القليلة المقبلة.