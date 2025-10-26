مدرب كولومب: “أرضية “علي لابوانت” ستساعدنا لتحقيق ما جئنا من أجله”

رفع ريشارد توا، مدرب نادي كولومب الكاميروني، منافس مولودية الجزائر، في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، التحدي، قبل المباراة المرتقبة مساء اليوم الأحد، بين الفريقان.

ويستقبل “العميد” الفريق الكاميروني، مساء اليوم، على ملعب “علي عمار المدعو علي لابوانت” بالدويرة، بداية من الساعة 20:00. ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني لـ”الشامبينز ليغ” علما أن مباراة الذهاب بياوندي، انتهت بهدف لمثله.

وعلى هامش الحصة الرئيسية والوحيدة، التي أجراها نادي كولومب سبورتيف، أمس السبت، نوّه المدرب ريشارد توا، بحالة أرضية ملعب المولودية.

وقال ريشارد توا، في تصريحات خص بها وسائل إعلام كاميرونية، من ملعب الدويرة: “تعرفنا على الملعب الذي سنلعب فيه، والأهم قمنا به وهو استرجاع اللاعبين من ارهاق السفرية”.

قبل أن يضيف ذات المتحدث: “اللاعبون محفزون والحصة التدريبية منحتنا فكرة على الملعب والأجواء التي سنلعب فيها.. أظن أننا قادرون على تقديم ما نريده وأرضية الميدان ستساعدنا كثيرا”.