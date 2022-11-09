مدرب كيب تاون: “أندية شمال افريقيا تتمتع بانضباط تكتيكي كبير”

أبدى روجار ديسا، مدرب كيب تاون الجنوب افريقي. اعجابه بالانضباط التكتيكي لاتحاد العاصمة. قبل المباراة التي ستجمعهما لحساب كأس الكاف.

وصرح روجار ديسا: “أندية شمال إفريقيا، بما فيها الجزائرية تتمتع بانضباط تكتيكي كبير، وتؤمن بنظام لعبها، وتتموقع جيدا فوق الميدان”.

كما أضاف: “في مباراة الذهاب قدمنا أداءً جيدا، وكانت لنا عدة فرص سانحة، والمنافس أيضا شكل خطورة على دفاعنا”.

وتابع روجار ديسا: “نُدرك أنه من الصعب الفوز عليهم خاصة وأنهم يتمتعون بصلابة دفاعية، لكن نسعى لتقديم الآداء الذي ظهرنا به في مباراة الذهاب”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، يواجه اليوم الأربعاء، نادي كيب تاون، بملعب “8 ماي” بسطيف، لحساب لقاء العودة من تصفيات كأس الكاف.