مدرب لانس:”مسلوب لاعب مُهم وهو لا يتعب مثل الآخرين”

أثنى مدرب فريق لانس الفرنسي “فيليب مونتانيي”على النجم الدولي الجزائري وليد مسلوب واصفا إياه باللاعب المهم.

وتحدث “مونتانيي” للصحافة الفرنسية عن الدور المهم الذي يلعبه لاعب الخضر السابق داخل أروقة فريقه خاصة وأنه القائد الأول ويملك الكثير من الخبرة.

“نعرف جيدا أن وليد مسلوب يلعب دورا مهما في طريقة لعبنا الجماعية وكذا في عملية التنشيط الهجومي.. وإضافة إلى ذلك فإنه من اللاعبين اللذين لا يتعبون”.

ويُذكر أن وليد مسلوب و مهدي تاهرات يتألقان في الدرجة الثانية الفرنسية منذ بداية الموسم مع فريق لانس.