مدرب لوبوبو الكونغولي :” اتحاد العاصمة معروف افريقيا ومواجهته صعبة”

اعترف مدرب سانت ايلوي لوبوبو الكونغولي بصعوبة المباراة اليتس ستجري غدا أمام اتحاد العاصمة في منافسة الكاف.

وقال مدرب سانت ايلوي لوبوبو خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم السبت “مقابلة في منافسة افريقية تلعب بتوجهات أخرى وليست مثل مباريات البطولة، اتحاد العاصمة فريق معروف في التكوين و في الساحة الإفريقية”.

كما أضاف مدرب الفريق الكونغولي “المقابلة ليست سهلة، امام فريق يملك صورة جيّدة في إفريقيا”.

يذكر. أن اللقاء سيجري غدا بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي بملعب 5 جويلية الأولمبي.

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