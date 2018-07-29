مدرب لوهافر:”أتمنى أن يعود فرحات الشخص واللاعب الذي كان الموسم الماضي”

أكد مدرب فريق “لوهافر” الفرنسي “أوزفالد أونشو” أنه ينتظر عودة النجم الدولي الجزائري “زين الدين فرحات” بفارغ الصبر.

وقال “أونشو” للموقع الرسمي لفريقه:”أنتظر بفارغ الصبر عودة فرحات وأتمنى أن نجد نفس الشخص واللاعب الذي كان معنا الموسم الماضي لأنه بالفعل كان رائعا ومُثابرا في التدريبات”.

وكان الطاقم الفني لعميد الأندية الفرنسية قد أبعد فرحات عن لقاء الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية الفرنسي بسبب عدم إلتحاقه بالتدريبات.

وقاطع “زينو” تدريبات فريقه لوهافر بسبب عدم السماح له بالرحيل لأحد الأندية الراغبة في ضمه خلال هذا الميركاتو الصيفي الحالي.