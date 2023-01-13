مدرب ليبيا :”لعبنا أمام منتخب قوي داخل قواعده وأمام جماهيره”

أبدى مدرب منتخب ليبيا للمحليين كورتين مارتينيز رضاهم مستوى لاعبيه رغم الخسارة أمام منتخب الجزائر في افتتاحية الشان.

وقال كورتين مارتينيز خلال الندوة الصحفية التي عقبت المباراة “لم نكن ننتظر الهدف الذي باغتنا عن طريق ضربة الجزاء. واجهنا الجزائر في سبقانا الأول ،رغم كل شيء وقفنا الند للند أمام الجزائر”

كما أضاف “لا أتذكر أن الجزائر جسّدت لقطة خطيرة جدا من بعيد مثلا، لعبنا أمام منتخب مستضيف الدورة و أمام جماهيره، رغم ذلك صنعنا عدد من الفرص ووقفنا الند للند”.

وختم مارتينيز “سنحضر للمباراة المقبلة، هجوميا لم نقم بالدور المرجو من قبلنا”.

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