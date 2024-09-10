مدرب ليبيريا يكشف تشكيلته لمواجهة الخضر

كشف مدرب منتخب ليبيريا، الروماني ماريو مارينيكا، عن التشكيلة الأساسية، التي سيعتمد عليها، في مواجهة الخضر، المقررة عصر اليوم الثلاثاء.

وتندرج المواجهة، التي سيحتضنها ملعب “صامويل كانيون دو” المقرر انطلاقها عند الساعة 17:00 بتوقيت الجزائر. ضمن الجولة الـ 2 من المجموعة الخامسة، للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وجاءت تشكيلة منافس الخضر، الذي عاد بنقطة ثمينة، من مواجهته الطوغو، في افتتاح مشواره ضمن دور المجموعات على النحو التالي:

عبدولاي كوليبالي، كيموح سامارا، شاونسي فريمان، ناتوس سوين، ساباستين تيكلار، سامبسون دويه، نوهان كينيه، مورفي دورلي، محمد سانغاري، تيري ساكور، إيمانويل إيرنست.