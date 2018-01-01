مدرب ليستر:”سليماني إستغل فرصته وأدهشني بمستواه”

أثنى التقني الفرنسي كلود بويل مدرب ليستر سيتي على لاعبه إسلام سليماني عقب نهاية المباراة، التي سجل فيها الجزائري الهدف الثاني.

وقال بويل في هذا الإطار:”سليماني حافظ على موقف إيجابي خلال التدريبات وحصل على فرصته للمشاركة وإستطاع التسجيل”.

مضيفا:”إسلام تميز أيضا في هذا اللقاء باللعب الجيد، كان من المدهش أن نراه في هذا المستوى ومع هذا الأداء وترك إنطباعا جيدا”.

للإشارة، فإن سليماني لم يشارك أساسيا مع ناديه منذ أكثر من 3 أشهر، وقد تكون بدايته الموفقة اليوم بوابة عودته لمستوياته المعهودة.